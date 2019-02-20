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У ЦВК розповіли про можливість впровадження електронного підпису виборців

Новини » Вибори 2019    20.02.2019 - 13:03
У ЦВК розповіли про можливість впровадження електронного підпису виборців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Для впровадження електронного підпису необхідні зміни до законодавства

У Центральній виборчій комісії вважають технічно можливим впровадження електронного підпису, який достовірно підтвердить звернення виборця. Про це повідомив керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах на конференції про хід кампанії з виборів 2019, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у закон про Державний реєстр виборців мають внести зміни щодо можливості впровадження електронного підпису, який дозволить приймати звернення від громадян онлайн.

"Щодо електронного підпису: справді, технічно ми можемо це робити, і електронний підпис достовірно підтверджує звернення виборця. Ми могли так запроваджувати тимчасову зміну місця голосування. Але треба підтягнутися і нашому законодавцю. Тому що ЦВК лише може виконувати закон. Якщо такі норми з’являться або у Виборчому кодексі, або в законі про ДРВ. До речі ЦВК надавала такі пропозиції: щодо зміни до ДРВ саме в цій частині. Якщо законодавець зверне на це увагу, ми безумовно готові йти до цього", - повідомив Стельмах.

Нагадаємо, Стельмах заявив, що зараз простежується тенденція на зменшення кількості виборців: щороку число виборців зменшується на 200 тисяч чоловік.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними Центрвиборчкому, число виборців, які "потенційно будуть включені в списки виборців", становить 29,89 млн осіб.

Додамо, ЦВК оприлюднила інформацію про кількість українських громадян, інформація про яких міститься у Держреєстрі виборців. Останнє оновлення даних датоване 31 грудня 2018 року. За останній рік кількість виборців зменшилася на 224 тисячі осіб до 35 млн 602 тисяч.

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