Вибори 2019: понад 26 тисяч українців змінили місце голосування

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідні дані наявні станом на 20 лютого

Згідно звернення громадян, уже більше 26 тисяч українців побажали змінити місце для голосування на виборах президента України. Про це поінформували у Центрвиборчкомі, повідомляє РБК-Україна.

Так, станом на 20 лютого, 26 тисяч 541 виборець скористався можливістю тимчасової зміни місця голосування.

Нагадаємо, керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах заявив, що майже мільйон громадян не зможуть проголосувати на президентських виборах 2019 через відсутність зареєстрованого місця проживання.

Як писало РБК-Україна, кількість виборців в Україні щороку зменшується на 200 тисяч чоловік.

Додамо, станом на 18 лютого майже 23 тисячі виборців вже подали заявку про зміну місця голосування на виборах президента України. Такі дані надала Центральна виборча комісія.

Так, Центральна виборча комісія на початку лютого 2019 року оприлюднила інформацію про кількість громадян України, інформація про яких міститься в Державному реєстрі виборців. З 2015 року Державний реєстр виборців оновив дані понад 10 мільйонів громадян України.