ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори 2019: понад 26 тисяч українців змінили місце голосування

Новини » Вибори 2019    20.02.2019 - 13:24
Вибори 2019: понад 26 тисяч українців змінили місце голосування
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідні дані наявні станом на 20 лютого

Згідно звернення громадян, уже більше 26 тисяч українців побажали змінити місце для голосування на виборах президента України. Про це поінформували у Центрвиборчкомі, повідомляє РБК-Україна.

Так, станом на 20 лютого, 26 тисяч 541 виборець скористався можливістю тимчасової  зміни місця голосування.

Нагадаємо, керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах заявив, що майже мільйон громадян не зможуть проголосувати на президентських виборах 2019 через відсутність зареєстрованого місця проживання.

Як писало РБК-Україна, кількість виборців в Україні щороку зменшується на 200 тисяч чоловік.

Додамо, станом на 18 лютого майже 23 тисячі виборців вже подали заявку про зміну місця голосування на виборах президента України. Такі дані надала Центральна виборча комісія.

Так, Центральна виборча комісія на початку лютого 2019 року оприлюднила інформацію про кількість громадян України, інформація про яких міститься в Державному реєстрі виборців. З 2015 року Державний реєстр виборців оновив дані понад 10 мільйонів громадян України.

Майже мільйон українців не зможуть проголосувати на виборах через відсутність прописки Кількість виборців в Україні щороку зменшується на 200 тисяч
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіяпрезидентські вибориизбиратели
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся