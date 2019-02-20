Виборці направили до ЦВК вже понад 1,5 тис. електронних звернень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За допомогою е-сервісів, ЦВК може надати в 100 разів більше послуг громадянам

З початку виборчої кампанії через електронні сервіси Державного реєстру виборців свої питання до ЦВК поставили понад 1,5 тисячі виборців на виборах президента України. Про це повідомив керівник Служби державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час конференції "Виборча кампанія в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українці за допомогою інтернет-зв'язку ставлять свої питання до ЦВК та ДРВ щодо голосування на виборах.

"Дуже корисний виявся сервіс зворотного зв’язку. Планувалось, що ним будуть користуватися у разі, якщо будуть питання, що стосуються лише функціонування інших сервісів. Але питання виявились дуже широко спектру. Наразі ми вже відповіли більш ніж на 1500 запитів, які надійшли цим сервісом. Якщо порівнювати, скільки надійшло офіційних звернень до ЦВК, то це приблизно в 10 разів менше. Так, ми бачимо, що ці сервіси мають інтерес", - додав він.

Він наголосив, що за допомогою електронних сервісів, ЦВК може надати в 100 разів більше послуг громадянам.

"З чим ми прийшли в цю виборчу кампанію? Ми спробували модернізувати наш веб-сайт. Зробили його більш зручним для наших виборців і адаптували його під мобільні пристрої. Все більше наших громадян користується інтернетом. Особливу увагу звернули на розширення електронних сервісів. Ми бачимо тенденцію в 100 разів. Через електронні сервіси ми можемо надати більше послуг нашим виборцям ніж традиційним шляхом", - повідомив Стельмах.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно звернення громадян, уже більше 26 тисяч українців побажали змінити місце для голосування на виборах президента України.

Також повідомлялося, що у Центральній виборчій комісії вважають технічно можливим впровадження електронного підпису, який достовірно підтвердить звернення виборця.