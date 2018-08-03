Побиття вихованців притулку у Волинській області: поліція відкрила ще одну справу

Проведений позаплановий медичний огляд дітей

Національна поліції відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом побиття дітей у притулку у Волинській області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Також у поліції зазначають, що наразі проведений позаплановий медичний огляд дітей.

"Сьогодні слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Інформація надійшла до правоохоронців за результатами перевірки дитячого притулку Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Нагадаємо, що вчора поліція відкрила кримінальне провадження через побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), а також за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України".

Відзначимо, що раніше Денісова повідомляла про побиття дітей у притулку у Волинській області. Сліди побиття та крові на одязі були виявлені у десятьох дітей. Жоден із співробітників притулку не повідомив про ситуацію у закладі.