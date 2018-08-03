Избиение воспитанников приюта в Волынской области: полиция открыла еще одно дело

Проведен внеплановый медицинский осмотр детей

Национальная полиции открыла еще одно уголовное производство по факту избиения детей в приюте в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Также в полиции отмечают, что проведен внеплановый медицинский осмотр детей.

"Сегодня следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Информация поступила к правоохранителям по результатам проверки детского приюта Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Напомним, что вчера полиция открыла уголовное производство из-за избиения воспитанников детского приюта в Волынской области. Правоохранители начали уголовные производства по ч. 1 ст. 137 (Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), а также по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины".

Отметим, что ранее Денисова сообщала об избиении детей в приюте в Волынской области. Следы побоев и крови на одежде были обнаружены у десяти детей. Ни один из сотрудников приюта не сообщил о ситуации в заведении.