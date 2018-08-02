Побиття вихованців притулку у Волинській області: поліція відкрила кримінальну справу

Маневицька місцева прокуратура також розпочала кримінальне провадження за фактом побиття дітей

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як зазначають у поліції, інформація надійшла до правоохоронців за результатами планової перевірки дитячого притулку Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

"За вказаною інформацією правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), а також за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Також речник генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Fаcebook повідомив, що Маневицька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом застосування фізичного насильства до вихованців працівниками комунального закладу "Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації", що в селищі Рожище.

Нагадаємо, що раніше Денісова повідомила про побиття дітей у притулку у Волинській області. Сліди побиття та крові на одязі були виявлені у десятьох дітей. Жоден із співробітників притулку не повідомив про ситуацію у закладі.

Наразі притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.