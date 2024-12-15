Из Украины отправился первый рейс в Братиславу с пересадкой в Чопе (фото)

Из Украины отправился первый рейс в Братиславу с пересадкой в Чопе. Он соединяет Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими городами Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Как отмечается, совместно с железнодорожниками и чиновниками Словакии, УЗ отправила в первый рейс новый пересадочный маршрут "Киев - Братислава".
"Он соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад", - добавили в компании.
Важно, что путешествие между Киевом и Чопом в ночное время обеспечивается спальными вагонами "Укрзализныци", а дневной сегмент на маршруте "Чоп - Братислава" - сидячими вагонами словацкой железной дороги.
"Пересадка между поездами согласована, а покупка двух билетов - одним кликом в мобильном приложении и на официальном сайте УЗ. Железнодорожное сообщение с Братиславой также открывает широкий выбор возможностей проезда в большинство городов Чехии во главе с Прагой", - отметили в УЗ.
Напомним, на днях "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд №9/10 "Киев - Будапешт". Это новый международный маршрут.
Кроме того, "Укрзализныця" запустила новый ночной поезд из Киева в Каменец-Подольский. Он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.