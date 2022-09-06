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З-під завалів обстріляного будинку в центрі Харкова врятували трьох людей

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Харків, Вівторок 06 вересня 2022 11:19
З-під завалів обстріляного будинку в центрі Харкова врятували трьох людей Фото: окупанти обстріляли Харків 6 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники розбирають завали житлового будинку у Київському районі Харкова, що потрапив під обстріл уранці у вівторок, 6 вересня. Вдалося врятувати трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Рятувальники розбирають завали в центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей - двох жінок та чоловіка. Попередньо не постраждали", - написав він.

Рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомлялося, у вівторок вранці, 6 вересня, у Харкові пролунав вибух. Під обстріл потрапив житловий будинок у центрі Київського району.

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