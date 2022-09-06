З-під завалів обстріляного будинку в центрі Харкова врятували трьох людей

Рятувальники розбирають завали житлового будинку у Київському районі Харкова, що потрапив під обстріл уранці у вівторок, 6 вересня. Вдалося врятувати трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Рятувальники розбирають завали в центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей - двох жінок та чоловіка. Попередньо не постраждали", - написав він. Рятувальні роботи продовжуються.