У Харкові прогримів вибух

У вівторок вранці, 6 вересня, в Харкові прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

На даний момент офіційного підтвердження інформації немає.

Оновлений. Інформацію про вибухи підтвердив глава Харківської ОВВА Олег Синєгубов.

"Вибухи в Харкові. Максимально перебуваєте в укриттях", - написав він у Telegram.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті обстрілу постраждала житлова багатоповерхівка в Київському районі міста.

"В результаті ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок в центральній частині Київського району. Про жертви і руйнування інформація уточнюється", - повідомив він Telegram.

Нагадаємо, 4 вересня в Київському районі Харкова в результаті обстрілу сталася масштабна пожежа у ресторанному комплексі. В місті прогриміли вибухи під час тривоги.

Також росіяни напередодні вдарили ракетою по Харкову із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300. В результаті шестеро людей отримали поранення.

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