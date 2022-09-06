Из-под завалов обстрелянного дома в центре Харькова спасли трех человек

Спасатели разбирают завалы жилого дома в Киевском районе Харькова, который попал под обстрел утром во вторник, 6 сентября. Удалось спасти трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину. Предварительно не пострадали", - написал он. Спасательные работы продолжаются.