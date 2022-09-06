Из-под завалов обстрелянного дома в центре Харькова спасли трех человек
Фото: оккупанты обстреляли Харьков 6 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Спасатели разбирают завалы жилого дома в Киевском районе Харькова, который попал под обстрел утром во вторник, 6 сентября. Удалось спасти трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину. Предварительно не пострадали", - написал он.
Спасательные работы продолжаются.
Как сообщалось, во вторник утром, 6 сентября, в Харькове прогремел взрыв. Под обстрел попал жилой дом в центре Киевского района.
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