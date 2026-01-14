ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Из пяти населенных пунктов Запорожской области эвакуируют 40 детей

Украина, Среда 14 января 2026 12:34
UA EN RU
Из пяти населенных пунктов Запорожской области эвакуируют 40 детей Иллюстративное фото: из пяти населенных пунктов Запорожской области эвакуируют детей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня было принято решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

По его словам, эвакуации подлежат 40 детей из 26 семей в двух общинах. Для их приема и временного размещения определена Черкасская область.

Кулеба отметил, что решение об обязательной эвакуации является сложным, однако необходимым в условиях угроз безопасности.

"Обязательная эвакуация - всегда тяжелый шаг. Но в условиях постоянных обстрелов это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего - детей", - отметил он.

Он подчеркнул, что государство обеспечивает четкую координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и всестороннюю поддержку семей на каждом этапе.

К процессу привлечены Министерство социальной политики, Министерство внутренних дел, местные власти и профильные службы.

Эвакуация с прифронтовых территорий

Ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями.

Также известно, что в громадах Донецкой области, которые отнесены к зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

Сейчас в Украине действует 20 транзитных центров в разных регионах, а непосредственно на прифронтовых территориях эвакуацию осуществляют специализированные подразделения ГСЧС "Феникс" и Национальной полиции "Белый Ангел".

Ранее также сообщалось об обязательной эвакуации жителей из 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области и о решении вывезти детей из 19 населенных пунктов Донецкой области и маломобильных лиц из Запорожской области в более безопасные регионы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Эвакуация Война в Украине Дети
Новости
Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, - Bloomberg
Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, - Bloomberg
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году