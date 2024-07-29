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С нынешней Россией мир невозможен, - глава МИД Польши

Украина, Понедельник 29 июля 2024 11:32
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С нынешней Россией мир невозможен, - глава МИД Польши Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мир с современной Россией невозможен, поскольку она нарушила международные нормы и стремить извлечь выгоду из агрессии против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Visegrad Insight.

Как отметил министр, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возникла из Хельсинкского процесса, когда коммунистический блок того времени обязался уважать права человека и терпеть оппозицию, а западный мир обязался признать границы, установленные в результате Второй мировой войны, которая не закончилась мирным договором.

"Современная Россия нарушила оба этих обязательства, поскольку ввела гораздо более авторитарный режим и имеет больше политических заключенных, чем при Брежневе. В то же время она начала менять границы силой", - сказал Сикорский.

По его словам, ОБСЕ была идеей стабилизации безопасности в Европе с участием России. В течение многих лет и десятилетий ОБСЕ нравилась России, потому что у России было в ней право вето. Однако к настоящему времени она нарушила все предположения и принципы - Устав ООН и ОБСЕ, которая была фактически создана по ее инициативе.

"Это приводит нас к вашему справедливому выводу, что с Россией, как она есть сегодня, мир не может быть достигнут, потому что она хочет извлечь выгоду из агрессии. Поэтому необходимо отвечать на это силой, а не уступками", - сказал глава МИД Польши.

Напомним, Польша увеличила расходы на оборону после вторжения России в Украину. Если в этом году она тратила на оборону 4% от ВВП, то в следующем году расходы увеличатся до 5% от ВВП. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, "мы больше не находимся в эпохе вечного мира после холодной войны".

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