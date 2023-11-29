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В еще одной стране ЕС растет количество украинских беженцев: детали

Литва, Вильнюс, Среда 29 ноября 2023 14:20
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В еще одной стране ЕС растет количество украинских беженцев: детали Фото: Украинские беженцы в Литве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В ноябре увеличился поток украинских беженцев в Литву. Только за последнюю неделю прибыли и зарегистрировались 173 гражданина Украины.

В то же время, в стране рекордный уровень трудоустройства украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi.lt.

С начала войны в Литву прибыло почти 83 тысяч украинских беженцев, из которых чуть более 12 тысяч – дети. Чуть больше 30 тысяч беженцев уже вернулись в Украину.

В ноябре в стране начали отмечать рост потока людей, приезжающих просить временную защиту. Если в октябре регистрировалось 15-17 украинцев в сутки, а с начала ноября показатель вырос до 20-25 человек в сутки.

Больше всего беженцев поселились в Вильнюсе (около 20 тысяч человек), вдвое меньше в Каунасе (около 10 тысяч), еще 6,5 тысяч украинцев – в Алитусе и Клайпеде.

По данным Государственного агентства данных, в Литве работают 98% совершеннолетних украинцев (почти 55 тысяч человек). В целом наиболее популярные сферы деятельности следующие:

  • торговля (продавцы, менеджеры по продажам, консультанты или кассиры) – 4 тысячи украинцев;
  • здравоохранение (медсестры, психологи, стоматологи, фармацевты) – 3 тысячи человек;
  • гастрономия (повара, кондитеры и технологи пищевых продуктов и напитков) – чуть больше 3 тысяч украинцев.

Исследование Международной организации по миграции Литвы показало, что количество украинцев, которые намерены остаться в Литве на более длительное время, растет. Если в первые дни войны украинские беженцы искали помощи с финансами, жильем и документами, то сейчас люди из Украины больше всего заинтересованы в курсах литовского языка, после которых они смогут получить квалифицированную работу.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах растет поток украинских беженцев, поэтому мест в приютах уже не хватает. В последнее время все больше украинцев прибывает из других европейских стран, в частности, из Польши.

Также мы рассказывали, как относятся к украинцам в Литве через полтора года войны. Половина согласна, чтобы украинцы, которые изучат язык и найдут работу, оставались в стране после войны.

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