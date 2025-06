Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополнения

Infamous: First Light (2014)

Infamous: Second Son по-прежнему остается одной из самых любимых эксклюзивных игр Sony. Когда же спустя полгода после Second Son Sony выпустила First Light, всем сразу стало понятно: это скорее DLC, чем полноценная игра.

В итоге, проект вырос в самостоятельную игру, но за нее взяли не 60 долларов, а всего 15 долларов. За 5-6 часов захватывающего геймплея это было более чем оправдано.

Infamous: First Light (фото: XDA Developers)

Wolfenstein: The Old Blood (2015)

После успеха The New Order в 2014 году, где герой Б. Дж. Бласковиц предстал с новой глубиной, разработчики планировали DLC, чтобы рассказать больше о его прошлом.

Однако масштаб проекта вырос, и Old Blood вышел как самостоятельная игра с зомби и дополнительными элементами. Это по сути больше New Order, но по более низкой цене и с новым сюжетом.

Wolfenstein: The Old Blood (фото: XDA Developers)

Assassin's Creed Mirage (2023)

После поворота Ubisoft в сторону RPG с Origins серия обвинялась в чрезмерном раздутии каждого нового проекта. Особенно это касалось Valhalla, на полное прохождение которого уходило более 150 часов. Изначально DLC, посвященное Басиму (наставнику ассассина), превратилось в самостоятельную игру Mirage.

Ubisoft обещала компактный, сфокусированный опыт, возвращающийся к корням франшизы, с ценой в 50 долларов. Но, к сожалению, Mirage не оправдала ожиданий - замедленный паркур и посредственный сюжет оставили фанатов разочарованными.

Assassin's Creed Mirage (фото: XDA Developers)

The Legend of Zelda: Majora's Mask (2000)

Majora’s Mask - одна из самых странных игр Nintendo, которая изначально была задумана как быстрое дополнение к Ocarina of Time. Вместо простой экспансии разработчики создали настоящий психологический эксперимент с цикличным сюжетом и атмосферой тревоги.

Игра по сей день считается самым смелым и необычным опытом во всей серии Zelda, хотя изначально и не планировалась как полноценная игра.

The Legend of Zelda: Majora's Mask (фото: XDA Developers)

Uncharted: The Lost Legacy (2017)

После финала истории Натана Дрейка франшиза Uncharted не осталась без новых идей. The Lost Legacy стала первой игрой серии с главным героем, не являющимся самим Дрейком. Сюжет занял около 7 часов, а история приключения на Индийском полуострове получила множество положительных отзывов.

Жаль только, что потенциал Надин Росс раскрыт недостаточно - она осталась второстепенным антагонистом, а не полноценным персонажем.

Uncharted: The Lost Legacy (фото: XDA Developers)

Skull and Bones (2024)

Изначально игра задумывалась как мультиплеерное DLC для одной из лучших частей Assassin’s Creed - Black Flag. Морской режим в Black Flag понравился настолько, что Ubisoft решила развить идею, но проект вскоре попал в "разработческое болото" и провисел там целое десятилетие.

Когда Skull and Bones наконец вышла в 2024 году, интерес к ней уже успел угаснуть. Стоимость разработки превысила 650 миллионов долларов, но игра больше напоминала "призрачный корабль", чем флагманский проект компании.

Skull and Bones (фото: XDA Developers)

Grand Theft Auto: Vice City

Rockstar начала с революционной GTA III в 2001 году, которая задала новые стандарты благодаря 3D-графике и свободе действий. Планировалось расширение для GTA III с новыми миссиями, но проект разросся настолько, что превратился в отдельную игру.

Так появилась Vice City - игра с неповторимой атмосферой Майами, которая стала классикой. Не случайно обе игры ощущаются как родственники: Vice City - прямой наследник GTA III, в которой уже заложена ДНК всей серии.

Grand Theft Auto: Vice City (фото: XDA Developers)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo отлично понимала успех Breath of the Wild и планировала выпустить дополнение, чтобы снова погрузить игроков в мир Хайрула. Но по мере разработки проект расширился настолько, что из DLC вырос полноценный сиквел.

Tears of the Kingdom подарила нам новые механики - Ultrahand и Fuse, благодаря которым чувствовался настоящий технологический прорыв и свобода творчества.

Хотя по уровню магии и глубины подземелий игра уступает Breath of the Wild, она достойно продолжает серию.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: XDA Developers)