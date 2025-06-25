ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополнения

Среда 25 июня 2025 20:15
UA EN RU
Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополнения Эти 8 игровых хитов начинались всего лишь как дополнения (колаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Многие культовые игры начинались вовсе не с амбиций на мировой успех, а как скромные дополнения к более крупным проектам. Однако благодаря уникальному геймплею, интересным идеям и любви игроков они быстро переросли формат DLC.

О восьми таких проектах, которые превзошли оригиналы и стали самостоятельными блокбастерами, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт XDA Developers.

Infamous: First Light (2014)

Infamous: Second Son по-прежнему остается одной из самых любимых эксклюзивных игр Sony. Когда же спустя полгода после Second Son Sony выпустила First Light, всем сразу стало понятно: это скорее DLC, чем полноценная игра.

В итоге, проект вырос в самостоятельную игру, но за нее взяли не 60 долларов, а всего 15 долларов. За 5-6 часов захватывающего геймплея это было более чем оправдано.

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополненияInfamous: First Light (фото: XDA Developers)

Wolfenstein: The Old Blood (2015)

После успеха The New Order в 2014 году, где герой Б. Дж. Бласковиц предстал с новой глубиной, разработчики планировали DLC, чтобы рассказать больше о его прошлом.

Однако масштаб проекта вырос, и Old Blood вышел как самостоятельная игра с зомби и дополнительными элементами. Это по сути больше New Order, но по более низкой цене и с новым сюжетом.

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополненияWolfenstein: The Old Blood (фото: XDA Developers)

Assassin's Creed Mirage (2023)

После поворота Ubisoft в сторону RPG с Origins серия обвинялась в чрезмерном раздутии каждого нового проекта. Особенно это касалось Valhalla, на полное прохождение которого уходило более 150 часов. Изначально DLC, посвященное Басиму (наставнику ассассина), превратилось в самостоятельную игру Mirage.

Ubisoft обещала компактный, сфокусированный опыт, возвращающийся к корням франшизы, с ценой в 50 долларов. Но, к сожалению, Mirage не оправдала ожиданий - замедленный паркур и посредственный сюжет оставили фанатов разочарованными.

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополненияAssassin's Creed Mirage (фото: XDA Developers)

The Legend of Zelda: Majora's Mask (2000)

Majora’s Mask - одна из самых странных игр Nintendo, которая изначально была задумана как быстрое дополнение к Ocarina of Time. Вместо простой экспансии разработчики создали настоящий психологический эксперимент с цикличным сюжетом и атмосферой тревоги.

Игра по сей день считается самым смелым и необычным опытом во всей серии Zelda, хотя изначально и не планировалась как полноценная игра.

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополненияThe Legend of Zelda: Majora's Mask (фото: XDA Developers)

Uncharted: The Lost Legacy (2017)

После финала истории Натана Дрейка франшиза Uncharted не осталась без новых идей. The Lost Legacy стала первой игрой серии с главным героем, не являющимся самим Дрейком. Сюжет занял около 7 часов, а история приключения на Индийском полуострове получила множество положительных отзывов.

Жаль только, что потенциал Надин Росс раскрыт недостаточно - она осталась второстепенным антагонистом, а не полноценным персонажем.

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополненияUncharted: The Lost Legacy (фото: XDA Developers)

Skull and Bones (2024)

Изначально игра задумывалась как мультиплеерное DLC для одной из лучших частей Assassin’s Creed - Black Flag. Морской режим в Black Flag понравился настолько, что Ubisoft решила развить идею, но проект вскоре попал в "разработческое болото" и провисел там целое десятилетие.

Когда Skull and Bones наконец вышла в 2024 году, интерес к ней уже успел угаснуть. Стоимость разработки превысила 650 миллионов долларов, но игра больше напоминала "призрачный корабль", чем флагманский проект компании.

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополненияSkull and Bones (фото: XDA Developers)

Grand Theft Auto: Vice City

Rockstar начала с революционной GTA III в 2001 году, которая задала новые стандарты благодаря 3D-графике и свободе действий. Планировалось расширение для GTA III с новыми миссиями, но проект разросся настолько, что превратился в отдельную игру.

Так появилась Vice City - игра с неповторимой атмосферой Майами, которая стала классикой. Не случайно обе игры ощущаются как родственники: Vice City - прямой наследник GTA III, в которой уже заложена ДНК всей серии.

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополненияGrand Theft Auto: Vice City (фото: XDA Developers)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo отлично понимала успех Breath of the Wild и планировала выпустить дополнение, чтобы снова погрузить игроков в мир Хайрула. Но по мере разработки проект расширился настолько, что из DLC вырос полноценный сиквел.

Tears of the Kingdom подарила нам новые механики - Ultrahand и Fuse, благодаря которым чувствовался настоящий технологический прорыв и свобода творчества.

Хотя по уровню магии и глубины подземелий игра уступает Breath of the Wild, она достойно продолжает серию.

Из DLC в блокбастер. 8 популярных игр, которые начинались как обычные дополненияThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: XDA Developers)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры
Новости
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: все подробности
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: все подробности
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины