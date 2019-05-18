У червні українці відпочиватимуть 12 днів з 30

У червні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 12 вихідних днів і 18 робочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідний день у неділю, 16 квітня, на який випадає Трійця, переноситься на понеділок, 17 квітня.

Крім того, вихідним є і святковий день 28 червня, коли в Україні відзначається День Конституції.

Таким чином, на два уїк-енди буде по три вихідних дні - 15-17 червня та 28-30 червня.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят Трійця є важливою для 37,2% українців День Конституції - для 8,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.