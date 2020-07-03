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В Івано-Франківській області спалах коронавірусу на весіллі

Новини » Коронавірус     03.07.2020 - 15:52
В Івано-Франківській області спалах коронавірусу на весіллі
Фото: швидка допомога (РБК-Україна)

На весіллі було 44 людини

Спалах коронавірусу стався після весілля у місті Городенка Івано-Франківської області. На COVID-19 захворіли 7 людей, які були присутні на святі.

Про це під час брифінгу повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

За його словами, на весіллі було 44 людини. Після події до лікарів зі скаргами на погане самопочуття звернулися 14 гостей. У половини з них діагностували коронавірус.

Попередньо встановлено, що причиною спалаху став один із гостей, який був інфікований.

У свою чергу, голова Держспоживслужби регіону зазначив, що аналогічні спалахи відбуваються саме під час масових зібрань.

"Наша мета - не дозволяти чи забороняти (масові гуляння - ред.), а знайти суспільний діалог. Але щоб при цьому не росла захворюваність, щоб люди не потрапляли в лікарні й не помирали. Має бути межа. Ця межа - це заборона проведення масових заходів понад десять осіб", - заявив чиновник.

Він також повідомив, що найбільше порушень карантину відбувається саме закладах громадського харчування.

Нагадаємо, за минулу добу в Івано-Франківській області зареєстрували 55 випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Держспоживслужба провела 37 тисяч перевірок щодо дотримання карантинних правил підприємцями. Порушення карантину виявили на кожному четвертому об’єкті.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Івано-Франківська областьКоронавірус
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