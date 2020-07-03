ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні другий день майже 900 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     03.07.2020 - 08:46
В Україні другий день майже 900 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Всього в Україні більше 46 тисяч заражених

Станом на ранок 3 липня в Україні зафіксували ще 876 випадків коронавірусу. Найбільше заражених виявили в Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

За весь час пандемії в Україні інфікувались 46 763 людей, з них 1 212 померли та 20 558 одужали.

Більше того, за минулу добу було зафіксовано значну кількість смертельних випадків - 27. Порівняно з вчора, це на 15 людей більше.

Також за вчора одужали від вірусу 505 людей, як минулого разу.

В Україні другий день майже 900 нових випадків коронавірусу

Зазначимо, в країні вже другий день майже 900 випадків COVID-19. Вчора було виявлено 889 заражених.

Антилідером по кількості інфікованих лишається Львівська область, в якій вже майже на 1000 більше випадків, ніж у Чернівецькій. Друге місце займає Київ, в якому 5 242 заражених.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ закрило три сервісних центри в Києві через зараження співробітників коронавірусом.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що джерелом поширення COVID-19 могли стати 9 тисяч закладів.

Додамо, у Кабінеті міністрів хочуть посилити відповідальність за неносіння масок в громадських місцях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся