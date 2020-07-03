В Україні другий день майже 900 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Всього в Україні більше 46 тисяч заражених

Станом на ранок 3 липня в Україні зафіксували ще 876 випадків коронавірусу. Найбільше заражених виявили в Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

За весь час пандемії в Україні інфікувались 46 763 людей, з них 1 212 померли та 20 558 одужали.

Більше того, за минулу добу було зафіксовано значну кількість смертельних випадків - 27. Порівняно з вчора, це на 15 людей більше.

Також за вчора одужали від вірусу 505 людей, як минулого разу.

Зазначимо, в країні вже другий день майже 900 випадків COVID-19. Вчора було виявлено 889 заражених.

Антилідером по кількості інфікованих лишається Львівська область, в якій вже майже на 1000 більше випадків, ніж у Чернівецькій. Друге місце займає Київ, в якому 5 242 заражених.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ закрило три сервісних центри в Києві через зараження співробітників коронавірусом.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що джерелом поширення COVID-19 могли стати 9 тисяч закладів.

Додамо, у Кабінеті міністрів хочуть посилити відповідальність за неносіння масок в громадських місцях.

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Автор: Анастасия Рокитна