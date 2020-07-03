В Ивано-Франковской области вспышка коронавируса на свадьбе

Фото: скорая помощь (РБК-Украина)

На свадьбе было 44 человека

Вспышка коронавируса произошла после свадьбы в городе Городенка Ивано-Франковской области. COVID-19 обнаружили у 7 человек, которые присутствовали на празднике.

Об этом во время брифинга сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

По его словам, на свадьбе было 44 человека. Через несколько дней после праздника к врачам с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 гостей. У половины из них диагностировали коронавирус.

Предварительно установлено, что причиной вспышки стал один из гостей, который был инфицирован.

В свою очередь, глава Госпотребслужбы региона отметил, что аналогичные вспышки происходят именно во время массовых собраний.

"Наша цель - не разрешать или запрещать (массовые гуляния - ред.), а найти общественный диалог. Но чтобы при этом не росла заболеваемость, чтобы люди не попадали в больницы и не умирали. Должна быть граница. Эта граница - это запрет проведения массовых мероприятий более десяти человек", - заявил чиновник.

Он также сообщил, что больше всего нарушений карантина происходит именно в заведениях общественного питания.

Напомним, за прошедшие сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировали 55 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Госпотребслужба провела 37 тысяч проверок относительно соблюдения карантинных правил предпринимателями. Нарушение карантина обнаружили на каждом четвертом объекте.

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Автор: Роман Калиниченко