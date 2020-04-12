У Дніпропетровській області понад 50 медиків пішли на самоізоляцію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У одної з медсестер виявили коронавірус

У Дніпропетровській області коронавірус виявили у медсестри Петропавловської районної амбулаторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами начальника відділу санепідемнагляду управління Держпродспоживслужби Нелі Полюхович, через інцидент на самоізоляцію пішли 53 медичні працівники лікувального закладу.

"У список контактних хворих потрапив один медпрацівник "первинки" Петропавлівського району і всі контактні з цієї медсестрою медпрацівники теж є контактними та пішли на самоізоляцію", - розповіла вона.

Зазначається, що медсестра заразилася від своєї дочки, яка відвідувала зібрання баптистів у Першотравенську. У Першотравенську з 6 по 9 квітня було виявлено 26 випадків інфікування коронавірусом серед учасників зібрання баптистів.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві зафіксували 20 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед виявлених вчора хворих - один медпрацівник.

Також РБК-Україна писало, що білоруське Міністерство охорони здоров'я підтвердило інфікування коронавірусом понад 300 медичних працівників. Найбільше випадків зафіксовано у Мінську та Вітебську.

Крім того, у Кіровоградській області більшу частину хворих на коронавірус складають медичні працівники. Зараження коронавірусом підтвердили у понад 40 медиків. При цьому 6 випадків - летальні.