ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Два укуси змії за добу. Жителів Львівської області закликали бути обережними на природі

Новость на русском →
Львівська область, Середа 23 червня 2021 13:09
Два укуси змії за добу. Жителів Львівської області закликали бути обережними на природі Фото: жителів Львівської області закликали бути обережними на природі (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

У Львівській області за минулу добу, 22 червня, зафіксували декілька укусів змії. Мешканців регіону закликають бути обережними під час перебування на природі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що 22 червня о 14:14 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Кам’янка-Бузьку центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступила жінка, 1983 року народження, жителька с. Батятичі (Кам’янка-Бузька МТГ) Львівського району. Постраждала поступила до медичного закладу із діагнозом "укус змії правої кінцівки".

Цього ж дня, о 19:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Стрийську центральну районну лікарню, з діагнозом - укус змії, поступив хлопець, 2007 року народження, житель с. Розгірче (Стрийська МТГ) Стрийського району.

"Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу", - закликали в ДСНС.

Як вберегти себе від укусу змії

  • Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою - не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.
  • У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.
  • Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс.
  • Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.
Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ