В Івано-Франківській області горить будівля монастиря ПЦУ

В даний час пожежу локалізовано на площі 225 кв. м

В селе Кривец Богородчанского района Ивано-Франковской области горит одно из зданий на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре поступило сегодня в Службу спасения "101" в 12:46. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений все здание было охвачено огнем. К ликвидации пожара привлечены 25 человек личного состава и 8 единиц техники.

По состоянию на 13:48 пожар локализован на площади 225 кв. м.

Фото: пожар на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря (dsns.gov.ua)

Напомним, 14 января загорелась одна из построек Києво-Печерской лавры. Пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. Пожар потушили примерно за три часа, в целом огонь повредил около 400 квадратных метров помещения.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в поджоге и ему было сообщено о подозрении. Им оказался 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Печерский суд Киева 17 января избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге Киево-Печерской Лавры в виде содержания под стражей сроком на два месяца.