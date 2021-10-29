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"Івано-Франківськгаз": 22% лічильників непридатні для подальшої експлуатації

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Івано-Франківськ, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:19
"Івано-Франківськгаз": 22% лічильників непридатні для подальшої експлуатації Газовий лічильник (facebook com infovlgas com ua)
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Івано-Франківськгаз" з початку року провело 39,9 тисяч планових повірок лічильників газу спільно з представниками державного підприємства "Івано-Франківськстандартметрологія". Результати повірок приладів показали, що 22% лічильників непридатні до подальшої експлуатації через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання.

Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгазу".

Окрім того, було обстежено 1633 лічильника, з яких у 181 було підтверджено факт втручання в роботу приладів обліку.

"Періодична повірка лічильників газу, а також їх демонтаж і монтаж наша компанія проводить безкоштовно для споживача. Щоправда деякі споживачі відмовляють газовикам в доступі у своє помешкання для зняття лічильника на повірку. Як правило, така відмова зумовлена втручанням людей у роботу приладу обліку для зменшення його показань", – розповідає головний метролог АТ "Івано-Франківськгаз" Микола Бугра.

Повірці підлягають всі лічильники, що перебувають в експлуатації у споживачів понад 8 років незалежно від форми власності. Після її проведення споживачі можуть бути впевнені, що оплачують саме ту кількість газу, яку вони реально спожили.

"Повірка приладів обліку здійснюється у сервісних центрах АТ "Івано-Франківськгаз" представниками ДП"Івано-Франківськстандартметрологія". Якщо за результатами перевірки в лічильнику не виявлено жодних порушень, то прилад вважається справним та повертається споживачу, якщо ж прилад обліку визнано непридатним, споживачу необхідно здійснити заміну лічильника на новий за власний кошт", - йдеться у повідомленні.

Такі порушення, кажуть газовики, легко виявляють за характерними механічними пошкодженнями на відліковому механізмі, підробленими пломбами, відбитками тавр та ін.

У газорозподільній компанії також зазначають, у разі недопуску споживача до помешкання, згідно кодексу ГРМ, компанія складає акт про порушення, де фіксує відмову, а розрахунки за спожитий газ проводитимуться за граничними нормами споживання.

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Івано-Франківськ Газ
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