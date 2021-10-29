"Ивано-Франковскгаз": 22% счетчиков непригодны для дальнейшей эксплуатации

АО "Ивано-Франковскгаз" с начала года провело 39,9 тысяч плановых поверок счетчиков газа совместно с представителями государственного предприятия "Ивано-Франковскстандартметрология". Результаты поверок приборов показали, что 22% счетчиков непригодны к дальнейшей эксплуатации из-за изношенности счетного механизма или значительной погрешности измерения.

Кроме того, было обследовано 1633 счетчика, из которых в 181 был подтвержден факт вмешательства в работу приборов учета.

"Периодическая поверка счетчиков газа, а также их демонтаж и монтаж наша компания проводит бесплатно для потребителя. Правда некоторые потребители отказывают газовикам в доступе в свое помещение для снятия счетчика на поверку. Как правило, такой отказ обусловлен вмешательством людей в работу прибора учета для уменьшения его показаний", – рассказывает главный метролог АО "Ивано-Франковскгаз" Николай Бугра.

Поверке подлежат все счетчики, находящиеся в эксплуатации у потребителей более 8 лет независимо от формы собственности. После ее проведения потребители могут быть уверены, что оплачивают именно то количество газа, которое они реально потребили.

"Поверка приборов учета осуществляется в сервисных центрах АО "Ивано-Франковскгаз" представителями ГП "Ивано-Франковскстандартметрология". Если по результатам проверки в счетчике не выявлено никаких нарушений, то прибор считается исправным и возвращается потребителю, если же прибор учета признан непригодным, потребителю необходимо осуществить замену счетчика на новый за свой счет", - говорится в сообщении.

Такие нарушения, говорят газовики, легко выявляют с характерными механическими повреждениями на отсчетном механизме, поддельными пломбами, отпечатками тавр и др.

В газораспределительной компании также отмечают, в случае недопуска потребителя в помещение, согласно кодексу ГРМ, компания составляет акт о нарушении, где фиксирует отказ, а расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления.