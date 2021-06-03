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У Львівській області викрили схему масштабної фальсифікації результатів ПЛР-тестів

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Львівська область, Четвер 03 червня 2021 10:42
У Львівській області викрили схему масштабної фальсифікації результатів ПЛР-тестів Фото: СБУ проводить обшуки в офісі злочинної організації (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) у Львівській області заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Для швидкого перетину кордону і задля уникнення самоізоляції шахраї пропонували клієнтам тести із завідома "негативним" результатом.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Організували оборудку комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що зловмисники підробляли не тільки результати досліджень, а й QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження.

За оперативною інформацією, схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році.

"Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче). Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок", - розповіли правоохоронці.

За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Під час 6-ти обшуків правоохоронці вилучили офіційну документацію, сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, інші докази, що підтверджують незаконну діяльність. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Фото: вилучені речі під час обшуку СБУ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що в березні Служба безпеки вилучила контрабанду неякісних ліків та підроблених експрес-тестів для діагностування коронавірусу.

Раніше стало відомо, що до України намагалися в'їхати дві громадянки Молдови з підробними ПЛР-тестами.

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