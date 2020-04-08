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В Івано-Франківську знижується захворюваність коронавірусом, п'ятеро на ШВЛ

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 18:27
В Івано-Франківську знижується захворюваність коронавірусом, п'ятеро на ШВЛ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

П'ятеро інфікованих перебувають у важкому стані штучної вентиляції легенів

В Івано-Франківську знижується захворюваність коронавірусом COVID-19. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, попри загострення ситуації в регіоні є і позитивні тенденції.

"Вже другу добу серед франківців немає жодного летального випадку. Кількість пацієнтів, які звертаються в наші міські лікарні, зменшується, що свідчить про позитивну динаміку. 45 пацієнтів, які вже повністю вилікувалися, виписали ", - заявив Маркинцив.

Крім того, міський голова повідомив, що п'ятеро інфікованих коронавірусом знаходяться у важкому стані штучної вентиляції легенів.

"Зараз в медичних установах міста лікують 187 пацієнтів з позитивними експрес-тестами на COVID-19. Більшість пацієнтів очікують підтвердження ПЛР-реакцією", - зазначив він.

Оперативно про стан справ (08.04.2020\16:00)

Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 8 квітня 2020 р.

Зазначимо, станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 осіб, також померло 52 людини. Видужало за останній день 35 пацієнтів. Найбільше хворих налічується в столиці України, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

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