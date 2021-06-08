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Аварія на газопроводі на Прикарпатті: ДСНС евакуювала двох мешканців

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Івано-Франківська область, Вівторок 08 червня 2021 14:23
Аварія на газопроводі на Прикарпатті: ДСНС евакуювала двох мешканців Фото: ДСНС евакуювала двох жителів через вибух на газопроводі на Прикарпатті (dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В Івано-Франківській області відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці". Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала двох місцевих жителів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС проведено евакуацію двох мешканців з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Житлові будинки на відстані 1 км та завод ПРаТ "Івано-Франківськцемент" на відстані 500 метрів", - сказано у повідомленні.

Рятувальники оточили місце розгерметизації. Аварійна бригада РЕМ знеструмила село Клузів.

"На місці події працюють аварійні бригади "Івано-Франківськгаз" та Богородчанського ЛВ УМГ, що обслуговує даний газопровід. Від ДСНС залучено 28 осіб та 9 од. техніки", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано.

Глава Оператора ГТС Сергій Макогон уточнив, що це газогін-відвід діаметру 500 мм місцевого значення, а не магістральний газопровід Уренгой-Помари-Ужгород.

Як писало РБК-Україна, в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів. Як з'ясувалося, вибух стався через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.

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