Аварія на газопроводі на Прикарпатті: ДСНС евакуювала двох мешканців

В Івано-Франківській області відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці". Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала двох місцевих жителів.

"Станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС проведено евакуацію двох мешканців з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Житлові будинки на відстані 1 км та завод ПРаТ "Івано-Франківськцемент" на відстані 500 метрів", - сказано у повідомленні.

Рятувальники оточили місце розгерметизації. Аварійна бригада РЕМ знеструмила село Клузів.



"На місці події працюють аварійні бригади "Івано-Франківськгаз" та Богородчанського ЛВ УМГ, що обслуговує даний газопровід. Від ДСНС залучено 28 осіб та 9 од. техніки", - вказано у повідомленні.