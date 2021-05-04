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В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на АЗС

Новина українською → Черемхов, Вторник 04 мая 2021 14:20
В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на АЗС Фото: в Ивано-Франковске произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автомобильной заправке мужчина открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, на территории заправки были две компании, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и были госпитализированы.

После этого правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Фото: место стрельбы (npu.gov.ua)

Напомним, в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди.

Ранее в Днепре киллер расстрелял автомобиль с человеком. Погибший оказался полным тезкой местного криминального авторитета.

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