В Івано-Франківську "мінера" госпіталізували до психіатричної лікарні

Фото: поліція (РБК-Україна)

Місцевий житель 5 разів завідомо неправдиво повідомив про підготовку вибухів

В Івано-Франківську чоловіка, який "мінував" будівлі, відправили до психіатричної лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника ГПУ Андрія Лисенка у Facebook.

Так, Івано-Франківською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо скоєння 38-річним мешканцем м. Івано-Франківськ злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України.

Як повідомляється, місцевий житель 29 січня 2018 року 5 разів завідомо неправдиво повідомив про підготовку вибухів, які загрожують загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками на території м. Івано-Франківська.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України ("Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху").

Враховуючи характер і тяжкість захворювання обвинуваченого, до нього застосовано примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Івано-Франківська здійснювала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом неправдивого повідомлення про замінування вокзалу в обласному центрі.