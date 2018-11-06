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В Ивано-Франковске "минера" отправили в психиатрическую больницу

Новости » Политика    06.11.2018 - 00:32
Фото: полиция (РБК-Украина)
Фото: полиция (РБК-Украина)

Местный житель 5 раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов

В Ивано-Франковске мужчину, который "минировал" здания, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко в Facebook.

Так, Ивано-Франковской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве относительно совершения 38-летним жителем г. Ивано-Франковск преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины.

Как сообщается, местный житель 29 января 2018 года 5 раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов.

Постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины ("Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва ").

Учитывая характер и тяжесть заболевания обвиняемого, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое заведение.

 

Мужчину, который «минировал» здания в Ивано-Франковске, госпитализировали в психиатрическую больницу. Ивано-Франковской...

Опубликовано Андреем Лысенко Понедельник, 5 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Ивано-Франковска осуществляла процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту ложного сообщения о заминировании вокзала в областном центре.

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