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Івано-Франківська обласна лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів

Івано-Франківськ, Вівторок 14 липня 2020 15:07
Івано-Франківська обласна лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів
Фото: допомога від Фонду (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Перше тестування показало антитіла у 40% персоналу

Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала 200 ІФА-тестів від Фонду Порошенка. У медзакладі зазначають, що це дозволить завершити тестування лікарів, медпрацівників та персоналу лікарні на антитіла до коронавірусу.

Про це повідомляє сайт "Європейської солідарності".

В лікарні перебуває зараз сотня пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою хворобу. 9 з них перебувають у реанімації.

"На жаль, на сьогодні ситуація в лікарні залишається напруженою. Ми маємо 100 хворих. Це максимальна кількість, яку ми можемо розмістити з дотриманням правил інфекційного контролю", - говорить заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Наталія Дьоміна.

За її словами, отримані сьогодні тести дозволять завершити тестування всіх працівників лікарні на антитіла до коронавірусної інфекції. Проведене раніше тестування показало, що у приблизно 40% протестованих лікарів і персоналу є антитіла.

"Завдяки отриманим раніше тестам ми протестували частину лікарів і медичного персоналу. В результаті з’ясували, що приблизно 40% наших працівників вже перенесли різні форми коронавірусної інфекції. Ми щиро дякуємо Фонду Порошенка за неодноразову допомогу нашому закладу. За допомогою отриманих сьогодні тестів ми зможемо охопити тестуванням весь медичний персонал, плюс повторно протестувати тих, які цього потребують. Оскільки для вироблення антитіл потрібно 3-4 тижні й дехто з медиків потребує повторного обстеження", - сказала Дьоміна.

Член міськвиконкому Олексій Петечел зазначив, що команда "Європейської солідарності"» та Фонд Порошенка і надалі підтримуватимуть франківських медиків, які борються з коронавірусною хворобою.

Нагадаємо, раніше чергову партію ІФА-тестів, які виявляють антитіла на коронавірус, від Фонду Порошенка передали партійці “Європейської солідарності" лікарням Львівської, Запорізької і Рівненської областей.

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