Фонд Порошенка передав чергову партію ІФА-тестів у медзаклади України

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Попри те, що епідемія продовжується вже 5 місяців, у багатьох регіонах тест-систем досі не вистачає

Чергову партію ІФА-тестів, які виявляють антитіла на коронавірус, від Фонду Порошенка передали партійці “Європейської солідарності" лікарням Львівської, Запорізької і Рівненської областей.

Про це повідомляє сайт політсили.

Як зазначає прес-служба, попри те, що епідемія продовжується вже 5 місяців, у багатьох регіонах тест-систем досі не вистачає.

За словами головного лікаря КНП "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Дмитра Єгорова, медзаклад дуже чекав таких тестів, адже зараз в місті триває курортний сезон, Бердянськ приймає гостей з усіх куточків України, тому важливо мати ресурси для діагностики.

"Дякую Фонду Порошенка від себе особисто, від колективу і від всіх мешканців Бердянська за ці високоточні тести. Вони дозволять нам швидко і якісно провести діагностику та виключити у людей наявність коронавірусу. Дякуємо, що ви вже регулярно надаєте допомогу - це і відремонтовані апарати ШВЛ, і засоби індивідуального захисту, а відтепер - ще й високоточні тести", - сказав головний лікар.

Зазначається також, що 2000 тестів отримали лабораторії Львівського обласного центру громадського здоров’я та Львівського обласного центру крові. Тест-системи передав народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка. Він наголосив, що зараз Львівщина потребує збільшення кількості тестувань, тож завдяки допомозі Фонду Порошенка це вдасться зробити.

"Львів досі залишається проблемним містом у боротьбі з Covid-19. Тому Фонд Петра Порошенка продовжує надавати допомогу. Наразі технічні моделі проведення тестування вже налагоджено, і ми поступово довозимо додаткові партії тестів", - сказав він.

Ще 1000 тестів передали у Рівненську центральну міську лікарню. У період карантину концентрація хворих на COVID-19 стала чи не найвищою в області. Адже там лікують пацієнтів не лише з обласного центру, а й з районів Рівненщини.

"Ми перепрофілювали цілий корпус, і працюємо так вже протягом чотирьох місяців. Лікуємо найважчих хворих з COVID-19, які мають супутні захворювання. Це доволі потужне навантаження, але поки що, на щастя, вдається з ним впоратися. До того ж допомога від Фонду Порошенка для нас зараз дуже важлива ще й тому, що у місті відкривають дошкільні навчальні заклади, а перед цим персоналу садочків потрібно обов’язково провести тестування. Завдяки отриманим тестам ми зможемо розпочати такі обстеження вже найближчим часом", - додав головний лікар Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук.

Нагадаємо, загалом Фонд Порошенка вже доставив в Україну 31 тисячу високоточних ІФА-тестів виробництва Roche. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу було витрачено понад сто мільйонів гривень.

Крім того, Фонд Порошенка разом з компанією Roshen та волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і забезпечення розхідниками понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка вже отримали понад 100 медичних закладів. Перші партії костюмів були доставлені з Китаю ще на початку квітня, їх оперативно передали в осередки спалаху коронавірусу.