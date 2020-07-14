Ивано-Франковская областная больница получила от Фонда Порошенко вторую партию ИФА-тестов

Фото: помощь от Фонда (eurosolidarity.org)

Первое тестирование показало антитела у 40% персонала

Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила 200 ИФА-тестов от Фонда Порошенко. В медучреждении отмечают, что это позволит завершить тестирование врачей, медработников и персонала больницы на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности".

В больнице находится сейчас сотня пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь. 9 из них находятся в реанимации.

"К сожалению, на сегодня ситуация в больнице остается напряженной. Мы имеем 100 больных. Это максимальное количество, которое мы можем разместить с соблюдением правил инфекционного контроля", - говорит заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Наталья Демина.

По ее словам, полученные сегодня тесты позволят завершить тестирование всех работников больницы на антитела к инфекции. Проведенное ранее тестирование показало, что у примерно 40% протестированных врачей и персонала есть антитела.

"Благодаря полученным ранее тестам мы протестировали часть врачей и медицинского персонала. В результате выяснили, что примерно 40% наших работников уже перенесли различные формы коронавирусной инфекции. Мы искренне благодарим Фонд Порошенко за неоднократную помощь нашему учреждению. С помощью полученных сегодня тестов мы сможем охватить тестированием весь медицинский персонал, плюс повторно протестировать тех, которые в этом нуждаются. Поскольку для выработки антител требуется 3-4 недели и кое-кто из медиков требует повторного обследования", - сказала Демина.

Член горисполкома Алексей Петечел отметил, что команда "Европейской солидарности" и Фонд Порошенко и в дальнейшем будут поддерживать франковских медиков, которые борются с коронавірусною болезнью.

Напомним, ранее очередную партию ИФА-тестов, которые выявляют антитела на коронавирус, от Фонда Порошенко передали партийцы “Европейской солидарности" больницам Львовской, Запорожской и Ровенской областей.