Івано-Франківськ і Тернопіль також посилюють карантин

Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про посилення карантину через поширення коронавірусу, також посилити карантин планують у Тернополі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Івано-Франківськ

У понеділок, 16 березня, в Івано-Франківську закрили всі заклади громадського харчування, торговельно-розважальних центрів та магазинів, крім продуктових магазинів і аптек. Крім цього також тимчасово буде призупинено роботу Центрів надання адміністративних послуг, а також філії департаменту соціальної політики.

"Ми рекомендуємо перейти на дистанційну форму роботи. Залишаються тільки служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Зупинити роботу установ всіх, крім продуктових магазинів, аптек і заправок. Власникам ринків та громадського транспорту - проводити дезінфекцію постійно", - повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Тернопіль

За повідомленням місцевих ЗМІ, 16 березня в Тернопільській міськраді має відбутися засідання оперативного штабу з протидії коронавіруса, де повинні будуть дані рекомендації про повне закриття ТЦ, ринків, спортивних і музичних шкіл та закладів громадського харчування. Засідання міськради, де будуть затверджені відповідні заходи, призначено на 17 березня. При цьому міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до місцевих жителів, щодо нових обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 16 березня у Києві через коронавірус розширили карантин. Обмеження введені відносно закладів торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки.

Також РБК-Україна писало, що посилили карантин у Запоріжжі та Ужгороді. У містах закривають усі заклади громадського харчування, а також інші громадські об'єкти з чисельністю понад 10 чоловік.