Івано-Франківськ відкриє школи 1 вересня незалежно від рішень Кабміну

Незалежно від рішень Кабміну щодо карантину в Україні і поділу регіонів на зони Івано-Франківськ відкриє школи 1 вересня. Школи міста вже готуються до роботи.

Про це у своєму Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, школи активно готуються, створюють всі умови для учнів.

"Наносимо спеціальні розмітки руху, облаштовуємо місця скринінгу температури і закуповуємо дезінфектори. Ми дбаємо про здоров'я дітей, але й дбаємо про належну освіту. Уряд змінює умови кожен день, але ми ставимо мету - створити всі можливі умови та почати навчання і повноцінне життя з 1 вересня", - додав Марцінків.

Нагадаємо, раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня діти підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу; при цьому в регіонах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин, в ході якого діти будуть навчатися дистанційно.

Також стало відомо, що перед початком навчального року не будуть проводити тестування на коронавірус для вчителів; аналізи будуть брати лише в разі появи симптомів або, якщо вчитель є контактною особою.