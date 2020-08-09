Шмигаль розповів про організацію роботи шкіл з 1 вересня

Фото: Денис Шмигаль (twitter.com/Kabmin_UA)

Прем'єр повідомив, що з 1 вересня діти вчитимуться в школах

З 1 вересня діти підуть в школи, попри пандемію коронавірусу. Уряд вже провів усі необхідні заходи та наради, на яких були визначені особливості навчального процесу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що в регіонах, що знаходяться в "червоних зонах", влада буде вводити для школярів двотижневий карантин, в ході якого діти будуть навчатися дистанційно.

"Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть навчатися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч у перший клас, хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. У нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Глави ОДА контролюють", - сказав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня, згідно з якими для початку навчального процесу необхідно забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.