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В Ивано-Франковске проезд в маршрутках может возрасти до 25 гривен

16:35 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Ивано-Франковске проезд в маршрутках может возрасти до 25 гривен Иллюстративное фото (Getty Images)
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В Ивано-Франковске частные перевозчики инициируют повышение стоимости проезда с 20 до 25 гривен. Городской голова Руслан Марцинкив предлагает связать изменение тарифа с установлением валидаторов в маршрутках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное совещание Ивано-Франковского городского совета 14 октября.

Когда в маршрутках появятся валидаторы

На совещании Марцинков спросил, когда частные перевозчики перейдут на оплату проезда через валидаторы.

Начальник Управления транспорта и связи городского совета Василий Кузюк сообщил, что 15 октября валидаторы должны быть установлены на маршруте №21. Следующим станет маршрут №34, после чего оборудование будет постепенно появляться на других маршрутах.

По словам Кузюка, до конца 2026 года валидаторами планируется оборудовать большинство частного транспорта города.

Что известно о повышении тарифа

Марцинкив сообщил, что частные перевозчики хотят увеличить стоимость одной поездки с 20 до 25 гривен.

Мэр предложил связать возможное повышение тарифа с установлением валидаторов в транспорте. Таким образом, вопрос изменения стоимости проезда рассматривается в контексте перехода частных перевозчиков на оплату через эти устройства.

Напомним, в марте 2026 года в Ивано-Франковске временно повысили стоимость проезда до 20 гривен из-за ситуации на рынке горючего и энергоносителей. С 16 апреля тариф снова вырос: до 25 гривен при оплате наличными, 20 гривен - банковской картой и 15 гривен - картой "Галка".

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