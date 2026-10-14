В Ивано-Франковске проезд в маршрутках может возрасти до 25 гривен

В Ивано-Франковске частные перевозчики инициируют повышение стоимости проезда с 20 до 25 гривен. Городской голова Руслан Марцинкив предлагает связать изменение тарифа с установлением валидаторов в маршрутках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное совещание Ивано-Франковского городского совета 14 октября.

Когда в маршрутках появятся валидаторы

На совещании Марцинков спросил, когда частные перевозчики перейдут на оплату проезда через валидаторы.

Начальник Управления транспорта и связи городского совета Василий Кузюк сообщил, что 15 октября валидаторы должны быть установлены на маршруте №21. Следующим станет маршрут №34, после чего оборудование будет постепенно появляться на других маршрутах.

По словам Кузюка, до конца 2026 года валидаторами планируется оборудовать большинство частного транспорта города.

Что известно о повышении тарифа

Марцинкив сообщил, что частные перевозчики хотят увеличить стоимость одной поездки с 20 до 25 гривен.

Мэр предложил связать возможное повышение тарифа с установлением валидаторов в транспорте. Таким образом, вопрос изменения стоимости проезда рассматривается в контексте перехода частных перевозчиков на оплату через эти устройства.