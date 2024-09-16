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"Позорный инцидент". УЗ отреагировала на скандал с пьяными охранниками в поезде

Понедельник 16 сентября 2024 13:18
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"Позорный инцидент". УЗ отреагировала на скандал с пьяными охранниками в поезде Фигурантов скандала, возникшего в одном из поездов УЗ, обещают наказать (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

АО "Укрзализныця" отреагировало на скандал с пьяными работниками военизированной охраны, замеченными пассажирами в одном из поездов. Фото и видео "позорного инцидента" были опубликованы ранее в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.

Реакция "Укрзализныци"

После получения историей огласки, в УЗ подчеркнули: работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", допустившие позорный инцидент в поезде №43/44 "Черкассы - Ивано-Франковск", немедленно будут уволены.

Уточняется, что "Укрзализныця" проводит служебное расследование этого инцидента, а работники - отправлены на освидетельствование.

"Укрзализныця" просит прощения и подчеркивает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли. Все причастные будут привлечены к ответственности", - подытожили в пресс-службе УЗ.

&quot;Позорный инцидент&quot;. УЗ отреагировала на скандал с пьяными охранниками в поезде

Сообщение УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)

С чего начался скандал

Напомним, ранее мы рассказывали, что пассажиры одного из поездов "Укрзализныци" заметили утром, 16 сентября, спящего на полу в купе проводника охранника УЗ с признаками избиения и "страшным запахом перегара".

Рядом с ним (на полке) спал другой мужчина. Очевидцы отметили, что "подрались два коллеги и мирно легли спать, забыв закрыть дверь".

Один из пассажиров вызвал представителей полиции, в результате чего правонарушителей сняли с рейса.

Читайте также, как проводник "Укрзализныци" попал в скандал из-за предрассудков во время посадки пассажиров.

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