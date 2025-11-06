В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть пострадавшие

Как сообщили в ГСЧС, сегодня в 13:14 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве в офисном помещении на третьем этаже трехэтажного дома в городе Ивано-Франковск на улице Богдана Хмельницкого.

На место происшествия были направлены спасатели, которыми было установлено, что в результате взрыва зарядной станции в офисном помещении возник пожар на площади около 20 кв. м.

По предварительной информации, два человека травмированы, одного из них спасли спасатели.

Во время проведения эвакуационных мероприятий администрацией объекта из здания было эвакуировано 40 человек. К ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и 6 спецавтомобилей.

В 13:28 пожар был локализован, а в 13:32 - полностью ликвидирован.

Причина взрыва и обстоятельства происшествия выясняются специалистами.

Фото: в Ивано-Франковске в офисе взорвалась зарядная станция (facebook.com/dsns.if)