Підсумкову угоду саміту G7 можуть прийняти без участі США, - Макрон

Конфлікт США з партнерами по G7 через мита на алюміній і сталь триває

Підсумкову угоду саміту "Великої сімки" (G7) у канадському Квебеку можуть прийняти без участі США. Про це у Twitter написав президент Франції Еммануель Макрон.

"Президент США, можливо, не проти ізоляції - і ми також не проти того, щоб підписати угоду шести країн", - зазначив Макрон.

На його думку, шість країн-учасниць G7 і без США мають особливу значимість для світової економіки.

"Ці шість країн представляють цінності, вони спільно представляють ринок з вагомою історією, який являє собою справжню міжнародну силу", - додав Макрон.

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2018

Нагадаємо, раніше Макрон розкритикував американські мита на сталь і алюміній з Європейського союзу.