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Підсумкову угоду саміту G7 можуть прийняти без участі США, - Макрон

НовиниПолітика    08.06.2018 - 12:33
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Конфлікт США з партнерами по G7 через мита на алюміній і сталь триває

Підсумкову угоду саміту "Великої сімки" (G7) у канадському Квебеку можуть прийняти без участі США. Про це у Twitter написав президент Франції Еммануель Макрон.

"Президент США, можливо, не проти ізоляції - і ми також не проти того, щоб підписати угоду шести країн", - зазначив Макрон.

На його думку, шість країн-учасниць G7 і без США мають особливу значимість для світової економіки.

"Ці шість країн представляють цінності, вони спільно представляють ринок з вагомою історією, який являє собою справжню міжнародну силу", - додав Макрон.

 

Нагадаємо, раніше Макрон розкритикував американські мита на сталь і алюміній з Європейського союзу.

 

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Теги публікації: Франція, Сполучені Штати Америки, G7, Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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