Соціологи виміряли рівень стресу серед українців

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У порівнянні з 2013 роком ситуація суттєво не змінилася

Половина українців (52%) протягом 2018 року пережили якусь стресову ситуацію, 38% заявили про відсутність стресу, ще 10% вагаються з відповіддю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулярного дослідження КМІС.

Як зазначають соціологи, до деякої міри інтегральним показником, який би характеризував загальний рівень стресів у суспільстві, може бути відсоток тих, хто не переживав жодних стресових ситуацій. За даними КМІС, найкращим становище було у 2013 році: до війни 48% опитаних не переживали жодних стресових ситуацій. У 2014 та 2015 рр. становище було найгіршим, стреси не переживали лише 35% та 34% населення, відповідно (тобто 65-66% населення переживали щонайменше один із видів стресу).

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Однак, якщо розглянути укрупнену класифікацію видів стресу, то можна побачити, що порівняно з довоєнним 2013 роком значущо зменшився лише відсоток тих, хто не переживав жодних стресів (можливо, за рахунок тих, кому важко сказати), зазначається в повідомленні КМІС.

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"По всіх інших показниках у 2018 році немає значущої різниці з 2013 роком: на 2 відсоткових пункти зросла кількість тих, хто пережив хворобу чи смерть близьких, і на 2 відсоткових пункти знизилася кількість тих, хто пережив інші стресові ситуації. Однак, ці зміни незначущі, а всі інші різниці ще менші", - наголошують соціологи.

КМІС провів опитування 30 листопада - 14 грудня 2018 року серед 2034 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, споживчі настрої українців наприкінці 2018 року покращилися. Індекс споживчих настроїв (ІСН) у грудні 2018 року склав 62,2, що на 2,4 п. більше, ніж у листопаді.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.