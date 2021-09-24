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США засудили плани талібів відновити страти і суворі тілесні покарання

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Вашингтон, П'ятниця 24 вересня 2021 22:49
США засудили плани талібів відновити страти і суворі тілесні покарання Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держдепартамент США засудив плани радикального руху "Талібан", що прийшов до влади в Афганістані, повернути практику страт і відсікання кінцівок за скоєні злочини. Подібні дії будуть являти собою грубе порушення прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо відновлення страт і відсікання (кінцівок - ред.)", - сказав в ході регулярного брифінгу Прайс.

Він підкреслив, що подібні покарання являтимуть собою явне і грубе порушення прав людини. "Ми твердо прихильні міжнародному співтовариству, щоб притягнути до відповідальності винних у цих і будь - яких подібних зловживаннях", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше один із засновників "Талібану" мулла Норуддін Турабі заявив про можливість повернути в Афганістані страти і суворі тілесні покарання, такі як ампутація рук.

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Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан
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