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Італійська нафтогазова компанія Eni готується відкрити рахунок у рублях, - Bloomberg

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Рим, Понеділок 16 травня 2022 19:51
Італійська нафтогазова компанія Eni готується відкрити рахунок у рублях, - Bloomberg Фото: Eni готується відкрити рахунок в рублях для оплати російського газу (facebook.com/Eni)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Італійська нафтогазова компанія Eni готова відкрити рублевий рахунок в "Газпромбанку" для оплати російського газу в травні. Холдинг прийняв таке рішення після пом'якшення позиції ЄС з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначили джерела видання, до середи, 18 травня, Eni почне відкривати рахунки в рублях і євро в "Газпромбанку". Компанія планує вчасно провести платежі в травні і уникнути будь-яких ризиків у постачання газу.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що Eni чекала офіційної публікації рекомендацій ЄС про можливість оплати російського газу в рублях. Представник компанії заявив виданню, що не коментує чутки і спростував відкриття двох рахунків у російському банку.

Нагадаємо, Єврокомісія підготувала імпортерам ЄС рекомендації про оплату російського газу, які дозволять не порушувати санкції.

Зазначимо, раніше джерела Bloomberg повідомляли про наміри Eni заплатити за постачання газу в травні рублями.

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