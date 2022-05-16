Італійська нафтогазова компанія Eni готується відкрити рахунок у рублях, - Bloomberg
Італійська нафтогазова компанія Eni готова відкрити рублевий рахунок в "Газпромбанку" для оплати російського газу в травні. Холдинг прийняв таке рішення після пом'якшення позиції ЄС з цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначили джерела видання, до середи, 18 травня, Eni почне відкривати рахунки в рублях і євро в "Газпромбанку". Компанія планує вчасно провести платежі в травні і уникнути будь-яких ризиків у постачання газу.
Один зі співрозмовників агентства зазначив, що Eni чекала офіційної публікації рекомендацій ЄС про можливість оплати російського газу в рублях. Представник компанії заявив виданню, що не коментує чутки і спростував відкриття двох рахунків у російському банку.
Нагадаємо, Єврокомісія підготувала імпортерам ЄС рекомендації про оплату російського газу, які дозволять не порушувати санкції.
Зазначимо, раніше джерела Bloomberg повідомляли про наміри Eni заплатити за постачання газу в травні рублями.
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