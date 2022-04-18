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Прем'єр Італії не бачить загроз у разі припинення поставок російського газу

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Рим, Понеділок 18 квітня 2022 14:26
Прем'єр Італії не бачить загроз у разі припинення поставок російського газу Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європа може обмежити свою залежність від російських енергоносіїв за рахунок диверсифікації"у відносно короткі терміни". Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі не бачить ризиків перед наступним опалювальним сезоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Драгі виданню Corriere della Sera.

"Ми більше не хочемо залежати від російського газу, тому що економічна залежність не повинна стати політичним підпорядкуванням, - сказав він. - Для цього нам необхідно диверсифікувати джерела енергії і знайти нових постачальників".

Щоб відмовитися від російської енергії, італійська Eni підписала угоду з алжирською Sonatrach на початку цього місяця про отримання додаткових 9 млрд кубометрів газу. "Інші країни наслідують цей приклад. Диверсифікація можлива і здійсненна у відносно короткі терміни, коротше, ніж ми припускали всього місяць тому", - сказав він.

В даний час Росія поставляє близько 40% природного газу в Італію. ЄС погодився припинити імпорт вугілля на початку квітня, і існує тиск, щоб це поширилося на нафту і газ.

"Європа продовжує фінансувати Росію, купуючи нафту і газ, в тому числі, за ціною, що не має відношення до історичних цінностей і витрат на видобуток", - сказав Драгі.

Коли його запитали про зиму і ризик уповільнення промислового виробництва в разі нестачі газу, Драгі відповів, що у Італії хороші позиції з газом в сховищах і новим газом від інших постачальників.

"Навіть якщо будуть вжиті заходи щодо стримування, вони будуть м'якими", - сказав він, додавши, що вони включатимуть зниження нагріву на 1-2 градуси і внесення аналогічних змін, коли мова йде про кондиціонери.

Драгі також сказав, що метою буде швидке інвестування в джерела відновлюваної енергії. "Досі перешкода носила в основному бюрократичний і дозвільний характер", - сказав він. "Ми більше не можемо дозволити собі ці вето".

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