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Італія має намір збільшити імпорт газу з Конго і Анголи для заміни російського палива

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Україна, Вівторок 12 квітня 2022 18:17
Італія має намір збільшити імпорт газу з Конго і Анголи для заміни російського палива Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Республіку Конго і Анголу в цьому місяці. Як очікується, він підпише нові угоди про постачання енергоносіїв, щоб скоротити залежність його країни від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела повідомили, що Драгі, який очолить делегацію, в яку, як очікується, увійдуть міністр екології Роберто Чинголані і генеральний директор Eni Клаудіо Декальці, відвідає дві країни 20 або 21 квітня.

За словами одного з джерел, мета полягає в тому, щоб розблокувати близько 9 млрд кубометрів нового газу протягом наступних року або двох.

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії і щосили намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання, оскільки війна Росії з Україною затягується.

У понеділок Драгі уклав угоду зі збільшення імпорту газу з Алжиру на 9 млрд кубометрів в 2023-2024 роках, щоб замінити частину з 29 млрд кубометрів, які Італія отримує з Росії.

Контрольована державою Eni, найбільший іноземний виробник енергії в Африці, будує два заводи з виробництва зрідженого природного газу в Республіці Конго, які можуть виробляти 5 млрд кубометрів СПГ при повній експлуатації.

У неї також є видобувні активи в Анголі, де вона нещодавно підписала угоду про створення спільного підприємства з BP. Джерело в уряді повідомило, що через пару років Ангола зможе поставляти близько 4 млрд кубометрів СПГ на рік.

Компанія Eni, яка в 2015 році відкрила гігантське газове родовище Зор в Єгипті, будує плавучий завод з виробництва СПГ в Мозамбіку, який, як очікується, почне виробництво в кінці цього року і буде переробляти близько 3,4 млн тонн газу на рік при експлуатації.

"Драгі планує відвідати Мозамбік найближчим часом, хоча поки ще не призначена дата", - сказало одне з джерел.

Італія, яка має п'ять основних трубопроводів для імпорту газу, прагне збільшити імпорт СПГ і сподівається доповнити три термінали СПГ, якими вона в даний час управляє.

Компанія заявила, що має намір придбати дві плавучі сховища і регазифікаційні установки загальною потужністю близько 10 млрд кубометрів.

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