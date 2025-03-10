Почему художникам и медийщикам могут отказать в выезде за границу: объяснение пограничников

Пограничники могут отказать в пересечении границы художникам и медийщикам из-за неподтверждения цели поездки. ГПСУ будет контактировать с организаторами мероприятий для проверки правдивости приглашений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Отдельное условие - это подтверждение цели поездки. Если вдруг выяснится, что человек едет не на то мероприятие, куда ему делегирует возможность пересечения границы Министерство культуры, то из-за неподтверждения цели поездки может быть отказано в пересечении государственной границы", - рассказал Демченко.

Он рассказал, что ГПСУ будет проверять правдивость цели пересечения границы для участия в конкретном мероприятии. Пограничники также могут контактировать с организаторами для уточнения, происходит ли такое мероприятие и приглашался ли туда соответствующий человек, а у самого лица спрашивать, что он будет делать за границей.

Выезд за границу во время военного положения

Стоит напомнить, что в начале февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на минимум 90 дней.

Некоторое время назад стало известно о новых правилах пересечения границы для мужчин-водителей, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Изменения были введены в соответствии с постановлением правительства.