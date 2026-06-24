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Итальянский производитель оружия поставлял армии РФ ружья во время войны, - СМИ

21:40 24.06.2026 Ср
2 мин
Последнюю известную партию вооружения россияне получили в апреле 2026 года
aimg Валерий Ульяненко
Итальянский производитель оружия поставлял армии РФ ружья во время войны, - СМИ Фото: российские военные (Getty Images)
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Президент оружейного холдинга Beretta Пьетро Гуссалли Беретта руководил российской компанией "Русский Орел" в 2022 году. В настоящее время их оружие активно используют военные РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

По данным журналистов, европейскому холдингу до сих пор принадлежит 57% акций российской компании.

Только в течение 2022 года "Русский Орел" импортировал в РФ 3919 единиц оружия. Это продукция компаний Benelli, Fabbrica D'Armi Pietro Beretta и Stoeger, входящих в Beretta Holding.

Несмотря на европейские санкции, российские партнеры холдинга продолжают получать оружие - последнюю известную партию оформили в апреле 2026 года. Ее получило ООО "Кольчуга".

Что использует армия РФ

Большинство ввезенного оружия являются охотничьими ружьями, но Россия смогла получить и сотни современных снайперских винтовок и армейских дробовиков.

В частности, российские военные и сотрудники ФСО используют дробовики Benelli (модели M2 и M4) для сбития FPV-дронов. Кроме того, российские снайперы активно применяют винтовки Tikka и Sako, производимые финским заводом Beretta.

Итальянский производитель оружия поставлял армии РФ ружья во время войны, - СМИФото: получение российской компанией оружия Beretta (theins.ru)

Итальянский производитель оружия поставлял армии РФ ружья во время войны, - СМИФото: получение российской компанией оружия Beretta (theins.ru)

The Insider пишет, что в целом с марта 2022 года по февраль 2024 импортеры в стране-агрессоре получили по меньшей мере 15 337 единиц оружия западного производства. Почти 40% из них (6064 единицы) изготовлены на предприятиях, входящих в Beretta Holding.

Санкции и аресты посредников

Напомним, в феврале 2024 года журналисты уже сообщали, что Beretta владеет российским импортером оружия. После этого США внесли "Русский Орел" в санкционный список и арестовали нескольких посредников.

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Однако ни в Италии, ни в ЕС официальное расследование по контрабанде так и не начали. Когда в феврале 2026 года на слушаниях в парламенте президента Beretta спросили о поставках оружия в РФ, заседание просто закрыли.

Представители оружейного холдинга в ответ на запрос журналистов подчеркнули, что все компании группы прекратили коммерческую деятельность на российском рынке, а "Русский Орел" был исключен из консолидированной отчетности.

Напомним, американская разведка предупреждала, что страна-агрессор может вывести ядерное оружие на орбиту.

Согласно данным разведки, россияне параллельно работают над спутником, способным нести ядерное оружие, направленное против других спутников.

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