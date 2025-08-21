Итальянский повар назвал лучшую пасту: вот как ее найти в магазине
На полках супермаркетов можно увидеть десятки видов макарон - от классических спагетти до безглютеновых. Но какие из них действительно полезны для здоровья?
РБК-Украина
Как выбрать качественную пасту
Паста чаще всего ассоциируется с Италией и она является одним из самых популярных блюд американской кухни.
Это делает ее отличным продуктом питания, особенно потому, что она готовится за считанные минуты и требует оливкового масла, сливочного масла и пармезана.
Итальянский шеф-повар Филипп Гвардионе рассказал, что мука - самый важный элемент пасты. Выбирая пасту, всегда читайте состав - именно качество крупы определяет приготовление, вкус и текстуру.
"По моему мнению, высококачественные макароны должны содержать только крупу из твердых сортов пшеницы и воду. Если вы заметили много ингредиентов, которые не можете произнести, положите коробку обратно и продолжайте просматривать отдел макарон", - добавил эксперт.
Также ее нужно правильно приготовить. Воду необходимо подсолить и добавлять пасту нужно только тогда, когда вода начнет кипеть. Это гарантирует, что паста будет правильно приготовлена и не будет прилипать ко дну кастрюли.
Пасту разделяют по форме и способу приготовления:
- длинная: спагетти, тальятеле, лингвине, фетучине
- короткая: пенне, ригатони, фарфале (бантики), фузилли (спиральки)
- наполненная: равиоли, тортеллини, каннелони (с начинкой)
- листовая: лазанья
Частые ошибки во время приготовления
Использование слишком малого количества воды
Часто пасту варят в маленькой кастрюле с малым количеством воды. В результате она слипнется и неравномерно проварится.
Лучше всего использовать не менее 1 литра воды на 100 г пасты.
Не добавлять соль в воду
Если сделать такую ошибку, то паста будет пресной, даже если соус насыщенный. Лучше всего добавлять примерно 10 г соли на 1 литр воды в кипящую воду перед закладкой пасты.
Добавление масла в воду
Некоторые люди добавляют масло, чтобы паста не слипалась. Однако, масло образует пленку, и соус не будет прилипать к пасте.
Не добавляйте масло в воду, просто хорошо перемешивайте пасту во время варки.
Переваривание пасты
Часто варят пасту "до готовности", не учитывая, что она еще будет дальше готовиться в соусе. В результате она становится мягкой и кашеобразной.
Варите al dente - чтобы внутри оставалась немного твердая.
