Італійський кухар назвав найкращу пасту: ось як її знайти в магазині
На полицях супермаркетів можна побачити десятки видів макаронів - від класичних спагеті до безглютенових. Але які з них справді корисні для здоров’я?
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Real simple.
Як обрати якісну пасту
Паста найчастіше асоціюється з Італією і вона є однією з найпопулярніших страв американської кухні.
Це робить її чудовим продуктом харчування, особливо тому, що вона готується за лічені хвилини і потребує оливкової олії, вершкового масла та пармезану.
Італійський шеф-кухар Філіп Гвардіоне розповів, що борошно - найважливіший елемент пасти. Вибираючи пасту, завжди читайте склад - саме якість крупи визначає приготування, смак і текстуру.
"На мою думку, високоякісні макарони повинні містити лише крупу з твердих сортів пшениці та воду. Якщо ви помітили багато інгредієнтів, які не можете вимовити, покладіть коробку назад і продовжуйте переглядати відділ макаронів", - додав експерт.
Також її потрібно правильно приготувати. Воду необхідно підсолити і додавати пасту потрібно лише тоді, коли вода почне кипіти. Це гарантує, що паста буде правильно приготовлена і не буде прилипати до дна каструлі.
Пасту поділяють за формою та способом приготування:
- довга: спагеті, тальятеле, лінгвіне, фетучіне
- коротка: пенне, рігатоні, фарфале (бантики), фузіллі (спіральки)
- наповнена: равіолі, тортеліні, каннелоні (з начинкою)
- листовa: лазанья
Часті помилки під час приготування
Використання занадто малої кількості води
Часто пасту варять у маленькій каструлі з малою кількістю води. В результаті вона злипнеться і не рівномірно провариться.
Найкраще використовувати щонайменше 1 літр води на 100 г пасти.
Не додавати сіль у воду
Якщо зробити таку помилку, то паста буде прісною, навіть якщо соус насичений. Найкраще додавати приблизно 10 г солі на 1 літр води в киплячу воду перед закладанням пасти.
Додавання олії у воду
Деякі люди додають олію, щоб паста не злипалася. Однак, олія утворює плівку, і соус не прилипатиме до пасти.
Не додавайте олію у воду, просто добре перемішуйте пасту під час варіння.
Переварювання пасти
Часто варять пасту "до готовності", не враховуючи, що вона ще буде далі готуватися в соусі. В результаті вона стає м’якою і кашоподібною.
Варіть al dente - щоб всередині залишалася трохи тверда.
Вас може зацікавити:
- Названі помилки при зберіганні макаронів, які становлять небезпеку для здоров'я
- 6 популярних продуктів, які частіше всього викликають харчове отруєння
- Чи справді макарони призводять до набору зайвої ваги
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.