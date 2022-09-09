Концерн Veolia закликають піти з України, поки компанія не припинить бізнес в Росії
Французько-німецький концерн "Веолія", яка представлена в Україні компанією "Альтфатер Київ", продовжує працювати в Росії, попри запроваджені західні санкції проти країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в Facebook.
"Більшість світових компаній вже давно пішли з російського ринку, але не "Веолія", яка працює навіть в Криму, маючи там відокремлений підрозділ "Альтфатер Крим". І ось уявіть собі ситуацію, коли одна і та ж компанія працює в Криму, а також в Києві, Тернополі і Чернівцях", - повідомив експерт.
На його переконання, компанія має негайно покинути ринок РФ, або піти з України.
Нагадаємо, "Веолія" позиціонує себе як світовий лідер, який надає широкий спектр рішень, пов'язаних з управлінням відходами, водою та енергетикою.
В Україні та Росії співпрацює з комунальними підприємства. В Україні договори на обслуговування з "Веолією" підписали мери Києва, Хмельницького, Тернополя та Чернівців.
У травні керівництво "Веолії" заявило, що попри санкції, запроваджені більшістю західних урядів, не планує покидати російський ринок. Однак, тимчасово припиняє нові інвестиції.
Раніше РБК-Україна писало, у Франції розпочали розслідування причетності компанії TotalEnergies до поставок палива для окупантів.
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