Итальянские военные высадились на танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

Судно Toa Payoh находится под санкциями Европейского Союза и входит в так называемый "теневой флот" РФ.

Проверка должна была подтвердить законность флага, под которым ходит корабль - Камеруну.

Как проходила операция

Обзор продолжался около двух часов. Итальянские военные поддерживали греческий военный корабль и польский патрульный самолет.

Поначалу капитан танкера отказался сотрудничать с военными. Тогда на борт с вертолета высадили группу итальянских военнослужащих, проведших необходимую проверку.

Фото: высадка итальянских военных на танкер (difesa.it)

Сделка завершилась без инцидентов.

В настоящее время идет анализ информации и документов, полученных при осмотре судна.

Куда направлялось судно

16 июля танкер вышел из порта африканской страны Бенин и направлялся в Стамбул. Его перехватили к западу от острова Пантеллерия в Средиземном море.

Проверку провели в международных водах в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

"Эта операция еще раз подтверждает конкретный вклад Италии в безопасность Средиземноморья и реализацию политики Европейского Союза", - заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.